Украинский защитник погиб под Курдюмовкой.

На фронте на Донбассе погиб депутат Киевского городского совета от " европейской солидарности "Сергей Ильницкий с позывным "Сокол".

Об этом речь идет в сообщении на сайте политсилы. "Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий был на фронте. Ветеран ВСУ, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УДА. Кавалер ордена "За заслуги". Прощание с Сергеем Ильницким состоится в Киеве", - отмечается в сообщении партии.

"Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от Евросолидарности Сергей Ильницкий. Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой", - сообщил в соцсети глава политсилы Петр Порошенко.

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Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий стал депутатом Киевсовета от партии "европейская солидарность" в апреле 2023 года.

Гибель депутатов на фронте

18 апреля на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. В день полномасштабного вторжения РФ Барна записался добровольцем на фронт. А 7 августа в боях за Украину на Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко.

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