Стало известно о гибели депутата Броварской ОТГ / фото pixabay.com
На Киевщине погиб депутат Броварской объединенной территориальной общины.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в видеообращении.
"Сегодня погиб один из депутатов Броварской тергромады...",- отметил он.
В то же время, Кулеба не назвал имени убитого депутата. Он выразил соболезнования его семье.
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