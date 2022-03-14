Глава ОГА не назвал имени убитого депутата.

На Киевщине погиб депутат Броварской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в видеообращении.

"Сегодня погиб один из депутатов Броварской тергромады...",- отметил он.

В то же время, Кулеба не назвал имени убитого депутата. Он выразил соболезнования его семье.

"Каждую потерянную жизнь... мы не простим никогда врагу", - подчеркнул председатель ОВА.

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