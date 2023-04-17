Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта, а разведка проинформировала о вероятных действиях противника в ближайший период.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили обеспечение Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, провел очередное заседание ставки. В частности, командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Кроме того, разведка проинформировала о вероятных действиях противника в ближайший период. Также члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства.

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"Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов. Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой вновь созданных бригад", - добавили в Офисе президента.

Заседание Ставки Зеленского - что было раньше

7 апреля во время заседания Ставки верховного главнокомандующего обсудили ход боевых действий на фронте. Участники заседания также акцентировали внимание на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

11 апреля Зеленский обсудил с разведкой и военными обстановку на передовой и планы россиян в ближайшей перспективе. Также участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

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