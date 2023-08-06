Он воевал в рядах второго интернационального легиона.

Во время боевых действий в Донецкой области погиб доброволец из Беларуси. Как сообщает беларуское подразделение "Радио Свобода", об этом сообщил один из его боевых побратимов.

Отмечается, что боец погиб 5 августа. Он воевал в рядах Второго интернационального легиона.

Имя и позывной погибшего пока не разглашаются.

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Иностранные добровольцы в Украине

Украину в войне с Россией защищают, в частности, беларуские добровольцы. Часть их сформировала полк имени Кастуся Калиновского.

Также недавно президент Чехии разрешил 14 гражданам своей страны воевать в Украине. Таким образом, официальное количество чешских добровольцев в Украине составляет более 140 человек.

Ситуация на востоке Украины

На восточном фронте сейчас продолжаются тяжелые бои. По данным Генштаба, оккупанты пытаются восстановить утраченное положение возле Старомайорского Донецкой области. Также на Марьинском направлении украинские воины сдерживают наступление оккупантов возле Марьинки, на Бахмутском - в районе Курдюмовки, а также отражают атаки российских войск в районе Авдеевки.

Как сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, россияне сейчас делают свою ставку на восток, потому что для них цель - выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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