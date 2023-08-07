Дома его ждали жена и двое детей.

В боях за Украину на Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко.

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, бывший народный депутат Украины (2002-2006 гг.) был главой подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы.

С 2006 по 2009 работал заместителем председателя аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год — был депутатом Волынского областного совета, член Постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

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"Сергея дома ждала жена с сыном и дочкой. Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники аппарата Верховной Рады Украины выражают искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и почет Герою", - говорится в сообщении.

Потери ВСУ - последние новости

Ежедневно Украина теряет своих лучших сыновей в борьбу за национальную независимость. Как сообщал УНИАН, на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. Он более десяти лет работал в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ началось. Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что текущие потери Украины в восемь раз ниже, чем у российских захватчиков.

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