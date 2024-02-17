Шансы Украины на успех во многом зависят от продолжения оказания западной помощи, пишет Business Insider.

Война в Украине может даже стать "Вьетнамом" для президента России Владимира Путина.

"Мы видели, как меньшие страны часто побеждали в боях более крупные страны, ключевым примером является Вьетнам. И я думаю, что это совершенно правильный взгляд на эту войну", - заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований CSIS Макс Бергманн, пишет Business Insider.

Напоминается, что во время войны во Вьетнаме более 58 000 американцев погибли в долгой и затяжной борьбе бок о бок с Южным Вьетнамом против коммунистического правительства Северного Вьетнама. Тем не менее, та война началась в 1950-х годах и продолжалась до 1975-го.

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"Я не вижу, чтобы украинцы сдавались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России", - сказал председатель Арли А. Берк по стратегии в CSIS Элиот А. Коэн.

Аналитики полагают, что благодаря решающей военной помощи со стороны Запада Украина могла бы добиться значительно успеха, подорвав моральный дух России и потенциально заставив Россию переоценить выгоды от вторжения. Шансы Украины на успех во многом зависят от продолжения оказания западной помощи, пишет издание.

Напоминается, что Конгресс США в настоящее время обсуждает пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, который может оказаться решающим в определении хода войны.

"Если это финансирование будет принято, я не сомневаюсь, что Украина сможет полностью отразить российское наступление в 2024 году. На самом деле, я был бы весьма оптимистичен в отношении потенциала Украины в 2025 году", - сказал Бергманн.

Помощь Украине от США - что сообщалось

США будут продолжать поддерживать Украину, а Россия заплатит за содеянное, заявила вице-президент США Камала Харрис 17 февраля:

"В Мюнхене два года назад многие считали, что Киев рухнет, и что это вопрос нескольких дней. И благодаря мужеству украинского народа, и поддержке коалиции из 50 стран во главе с США Киев остается свободной столицей".

Она отметила, что в своей борьбе Украина достигла чрезвычайных результатов и чрезвычайного успеха.

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