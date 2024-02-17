Эксперт не видит, чтобы украинцы сдавались.

Продолжается война в Украине против РФ, и есть четыре варианта завершения полномасштабного противостояния.

Варианты завершения войны опубликовал Business Insider. По сведениям издания, первый вариант - украинское государство выдерживает противостояние, а второй - россияне одерживают победу. "Я не вижу, чтобы украинцы сдавались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России", - сказал эксперт Элиот А. Коэн.

Третий вариант конца войны, по мнению журналистов, - заключение мирного соглашения, а четвертый - ядерная война. "Что это будет означать для режима Владимира Путина (применение "ядерки", - Ред.)? Я думаю, что США уже достаточно убедительно заявили, что все ставки отменяются, если Россия применит ядерное оружие", - говорил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

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Российско-украинская война продолжается - сегодня это стоит прочитать

После того, как россияне совершили вторжение в Украину, почти весь мир поддержал Киев и начал помогать нашей стране. Против РФ же были введены различные санкции.

Россияне несут огромные потери на нашей территории, но все равно пытаются двигаться вперед. Украинские воины, в свою очередь, дают врагу достойный отпор. Общие потери РФ на 17 февраля 2024 года уже составляют приблизительно 401 350 захватчиков.

Сейчас украинские войска имеют "снарядный голод" из-за того, что "застопорилась" помощь со стороны США из-за внутренних "разборок" между демократами и республиканцами на фоне приближающихся выборов президента.

В то же время новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины - генерал-полковник Александр Сырский заверил, что наше государство продолжит бороться за выход на границы 1991 года.

Украинские власти не раз говорили, что не собираются идти на договоренности с РФ на ее условиях. Президент Владимир Зеленский сказал, что никто не знает, когда закончится война против россиян, однако отмечал - украинцам нужно выдержать еще и этот год.

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