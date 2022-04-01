Боец с позывным "Вито" рассказал, что среди гражданских РФ есть люди, которые сочувствуют Украине.

Украинская разведка получает данные о перемещении оккупантов и их составе от россиян из Белгорода и других населенных пунктов РФ.

Этой информацией поделился офицер спецподразделения ГУР МО с позывным "Вито" в интервью агентству АрмияINFORM. Выдержку из беседы опубликовали в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Украины.

Офицер рассказал, что население Харьковской области — это глаза и уши ГУР. Однако данные активно поступают даже из России. Гражданские из Белгорода и других населенных пунктов "чудом выходят на наши "паблики", скидывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их составе и так далее".

После этого разведка анализирует, оценивает и дополняет полученные данные сведениями из нескольких других источников. Проверенная информация отправляется в боевые части, где на ее основе формируются планы личных или совместных действий.

"Как результат — огромные потери врага", — подытожил Вито.

Офицер также назвал оккупантов обычными людьми в подавленном морально-психологическом состоянии. Ни о какой непобедимости теперь не может быть и речи. Даже если противники были лучшими у себя на тренировках, то здесь они "перепуганы и не могут сориентироваться". Отдельно "Вито" подчеркнул, что много россиян воюют на стороне Украины — в его подразделении тоже есть такие люди.

Разведчик также заявил, что население Харькова всегда было проукраинским. А война только сильнее сплотила граждан.

"Мы заблаговременно прибыли в Харьков, организовали движение сопротивления. 23 февраля мы первым нашим партизанам выдали оружие. И эти люди заняли полусферу города с подразделениями ВСУ и первыми приняли удар от вражеского наступления", — описывает оборону Харькова "Вито".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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