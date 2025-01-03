Рейтинг поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом.

Министерство обороны Украины запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.

"Сегодня правительство поддержало постановление, благодаря которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в "Армия+". Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное - без всяких бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение с боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генеральный штаб", - объяснила она.

По ее словам, таким образом будет создан большой единый дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом.

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Черногоренко отметила, что отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов, а также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо изготавливать и поставлять в первую очередь.

"Это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решения будут приниматься по принципу data-driven, а не из головы", - добавила замминистра.

Проверки Минобороны

Как сообщал УНИАН, Главная инспекция Министерства обороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск Вооруженных сил.

Министр обороны Рустем Умеров проинформировал, что речь идет об анализе организационной структуры и полномочий, оценку эффективности управленческих процессов и проверку на соблюдение законодательства.

Умеров отметил, что на основе результатов проверки будут введены реформы в системе управления и кадровой политики в КСО, оптимизированы управленческие процессы, а также усилена боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

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