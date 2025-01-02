На основе результатов проверки будут введены реформы в системе управления и кадровой политики в КСВ.

Главная инспекция Министерства обороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ - наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений. События в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел", - подчеркнул министр.

По его словам, для этого Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования СВ ВСУ, а именно: анализ организационной структуры и полномочий, оценку эффективности управленческих процессов и проверку на соблюдение законодательства.

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Умеров отметил, что на основе результатов проверки будут введены реформы в системе управления и кадровой политики в КСВ, оптимизированы управленческие процессы, а также усилена боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

Скандалы в Сухопутных войсках

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты выяснили, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ систематически издевались над военными. СМИ удалось выяснить, что бригада сформировалась в 2022 году, и с самого начала ядро личного состава составляли люди, связанные давними служебными, дружескими или семейными отношениями. Командир бригады Олег Побережнюк, жена которого работала в ТЦК, привлек к службе родственников, знакомых.

30 декабря Побережнюка, который, по данным следствия, покрывал издевательства над военнослужащими, суд отправил в СИЗО, но офицер может выйти под залог 12 млн грн.

Прокуроры ходатайствовали об аресте и залоге в 40 млн грн, но суд определил другую сумму, под которую военный может выйти из изолятора.

Также в суд направлено ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

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