Обострение ситуации со стороны России может быть в любой день, отметил он.

Президент России Владимир Путин может воспользоваться 9 маем для провозглашения чего-то такого большого, грандиозного", но Украина готова к любым событиям.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с участием министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, отвечая на вопрос журналистов об усилении военных действий до 9 мая.

Он отметил, что с начала войны в любой момент может быть еще большее обострение ситуации, и Украина к этому готова.

"Меня не беспокоит 9 мая. Что хуже может случиться? Больше ракет полетит в сторону Украины? Они могут увеличить это количество ракет по Украине и без 9 мая - там до или после. На 9 мая больше российских войск бросят на Украину? Но это тоже может случиться каждый день", - отметил Кулеба.

По его словам, с точки зрения пропаганды, то Путин может пытаться воспользоваться этим событием для собственной пользы и может объявить о чем-то "таком большом, грандиозном". При этом Кулеба подчеркнул, что с начала войны Украина готова "к любому сценарию". "И я не хотел бы преувеличивать что-то по 9 мая, потому что каждый день может что-то измениться", - добавил министр иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни существует высокая вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины.

В понедельник, 9 мая, в ряде регионов Украины будет введена продолжался комендантский час.

По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, ограничение на передвижение граждан будет введено в населенных пунктах, где возможна активизация диверсионно-разведывательных групп, а также провокации.

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