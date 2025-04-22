Отказ РФ бить по украинским городам мог бы облегчить жизнь мирному населению.

Оккупанты могут направить все ударные дроны и ракеты для поражения украинских позиций на линии фронта, если будет отказ бить по городам.

Об этом эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал в эфире телеканала "Киев24". По мнению эксперта, если Россия согласится на прекращение дальнобойных ударов по мирным городам Украины, то это будет фактически перечеркивание "гибридной войны по правилам Герасимова".

"Даже если такое произойдет, тогда, конечно нашим городам будет значительно легче, и это очень хорошо с той точки зрения, что наиболее для нас неприятное - это удары баллистикой, против которой у нас не хватает средств ПВО, конкретно систем "Пэтриот" и SAMP/T. И это решило бы вопрос ударов баллистическими ракетами", - сказал Криволап.

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В то же время, эксперт считает, что если не будет со стороны России дальнобойных ударов, то весь имеющийся запас "шахедов", крылатых и баллистических ракет будет использоваться для ударов на линии фронта. "Хотя там, наиболее эффективными, пожалуй, будут другие средства для россиян. Но спрогнозировать, как они будут действовать в этой ситуации, очень трудно", - сказал Криволап.

Режим прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. В частности, будет соблюдение тишины в ответ на тишину, или удары в защиту от ударов.

20 апреля Зеленский сообщил, что Украина предлагает РФ отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. По его словам, если Россия не согласится на такой шаг - это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну.

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