Эксперт обратил внимание, что с 24 июня "Калибры" стали основными в атаках оккупантов, при этом полностью пропали Х-101/555.

На сегодняшний день крылатые ракеты "Калибр" остаются основными для российских атак по Украине. Почти месяц они являются превалирующей модификацией ракетных ударов.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. При этом он отметил, что ракеты Х-22 могут перехватывать ЗРК Patriot и SAMP/T, но они не размещены в Одессе. "РФ ракетами Х-22 как-раз и наносила последние месяцы удары по тем городам, где не стоят системы ПВО их перехватывающие", - уточнил эксперт.

"Примечательно и то, что с 24 июня это первое применение Х-22", - обратил внимание аналитик.

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Кроме того, были применены П-800 "Оникс" и Х-59. "Зачем запускали Х-59? Видимо как отвлекающую цель, для вскрытия ПВО, для последующего удара по месту расположения комплексов", - предположил Коваленко.

Эксперт отметил, что это была одна из сильнейших атак на Одессу. "Главной проблемой остается невозможность перехвата сложных целей, типа Х-22. Это в очередной раз поднимает вопрос закрытия воздушного пространства современными средствами ПВО, передача которых проходит очень медленно", - сказал аналитик.

Он отметил, что хотя Одесса не является прифронтовым городом, однако проблема ПВО здесь стоит не менее остро.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что с 24 июня "Калибры" стали основными в атаках оккупантов, при этом полностью пропали Х-101/555. "И это может быть признаком новой тактики накопления БК у оккупантов", - поделился мнением Коваленко.

Также аналитик отметил, что ударом по Одессе российские оккупанты пытаются привнести нарратив об ответе за Крымский мост, а именно: "И сдался нам этот Крымский мост?!".

Но на самом деле, отметил Коваленко, это был заранее спланированный акт террора, готовившийся под разрыв "зерновой сделки" и лишь от части был уже потом связан и с Крымским мостом.

"Нарратив "Не трогайте Крымский мост и не тронут вас" пытаются через террор, убийства и разрушения навязать, чтобы комфортнее терроризировать, убивать и разрушать", - сказал эксперт.

Он добавил, что Крымский мост это не просто символ, это логистическая артерия, жизненно важная для оккупантов на Юге. "Уничтожение Крымского моста поможет быстрее освободить Юг, Херсонскую, Запорожскую области и Крым. А их освобождение это гарантия безопасности и покоя. Неужели российские пропагандисты настолько тупые, что думают, ракетными ударами и дронами, нас запугать? Полтора года запугивают", - констатировал аналитик.

Ночной удар по Украине

Ночью в Украине объявляли воздушную тревогу. В Одессе, Киеве и Киевской области работала ППО. Позже стало известно, что оккупанты нанесли по Одесской области комбинированный удар, из-за которого разрушена промышленная и портовая инфраструктура, есть пострадавшие.

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