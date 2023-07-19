На совещании у президента даны поручения военным и МИД.

Российские террористы этой ночью совершенно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам селекторного совещания, где речь шла о ночных российских ударах по Одесщине, Житомирщине, другим регионам Украины.

"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета - это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни", - подчеркнул Зеленский.

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Он сообщил, что вице-премьер Александр Кубраков и министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировали о последствиях ударов. Также на совещании докладывали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а Министерству иностранных дел Украины - активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", - сообщил президент Украины.

Ракетный удар по Украине 19 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Россия атаковала Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА.

По информации Воздушных сил ВСУ, атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты. При этом основной удар был по Одесской области.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что ночью были атакованы южные регионы и "снова акцент смещается в сторону зернового коридора, в сторону потенциала региона быть житницей, быть кормилицей".

Зерновая сделка- что известно

18 июля истек срок действия зернового соглашения, а Россия заявила, что не хочет ее продолжать.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить действие Черноморской зерновой инициативы без России, а та в ответ начала угрожать "рисками". Некоторые страны уже предложили альтернативные пути для экспорта украинского зерна.

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