У российского диктатора опасаются, что оптимистическая пропаганда подпитывает сомнения у граждан.

Кремль разрешил пропагандистам из государственных СМИ не скрывать некоторые поражения оккупантов в Украине, опасаясь, что оптимистическая пропаганда подпитывает сомнения у граждан.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Потоки лжи об "успехах" оккупантов в последние недели прервали неожиданные отступления и поражения. Все это происходит по указанию Кремля. В то же время "критикам" запрещено заходить слишком далеко и сомневаться в решении Путина начать полномасштабное вторжение и его "компетентности".

Видео дня

У Путина надеются, что "небольшая шумиха" укрепит общественную поддержку. Путин лично с начала лета провел по меньшей мере две закрытые встречи с небольшой группой пропагандистов, одну из них - незадолго до объявления в России "частичной" мобилизации. Предметом встречи стал именно новый "подход" к освещению новостей войны.

На последней встрече с Путиным "военные корреспонденты" описали диктатору "ужасную ситуацию на фронте" и стремительное контрнаступление ВСУ, во время которого защитники Украины за несколько недель освободили территорию, которую россияне захватывали месяцами.

"Некоторые корреспонденты вышли, спрашивая себя, получал ли Путин представление о реальной ситуации на своих официальных брифингах", — пишет агентство.

Новую стратегию начали реализовывать топ-пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева. Они отказались от официальной версии, согласно которой поражение оккупантов на поле боя были "тщательно спланированными" и "стратегическими" действиями. Зато пропагандисты в панике жаловались на потерю сразу 16 населенных пунктов в Херсонской области и "плохое состояние дел" на фронте.

Как сообщал УНИАН, ранее Кремль спустил вниз пропагандистам методичку, которая поможет убедить население страны-агрессора идти воевать в Украину.

Итак, власти России надеются, что народ поверит в несколько основных тезисов, которые якобы оправдывают "частичную мобилизацию".

Вас также могут заинтересовать новости: