У Путина подчеркнули, что условия мира с РФ обсуждают переговорные делегации.

Пресс-секретарь президента страны-оккупанта Дмитрий Песков признал, что Украина имеет право проводить референдумы. В то же время он подчеркнул, что условия мира с РФ обсуждают переговорные делегации.

Об этом сообщают Медуза и РИА Новости.

"Украина - это суверенное государство, и какие-то там могут и, наверное, должны быть внутригосударственные процедуры. Но, кроме этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что сейчас вынесение их на публику может лишь помешать переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", - заявил Песков.

Он также добавил, что РФ много дней назад передала украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса – на что Киев ответил, на что-то нет. От конкретики относительно содержания этих проектов он отказался.

Что предшествовало

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум, это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Ранее РФ озвучивала ключевые требования. В частности, речь идет об отказах от курса на НАТО, признании независимыми "ДНР" и "ЛНР", а также Крым российским. Кремль также требует "денацификации" и разоружения Украины.

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