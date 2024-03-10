Возросло до 12 количество раненых в Мирнограде.

В воскресенье, 10 марта, в Донецкой области три человека погибли в результате обстрелов области, есть много раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Facebook.

Он отмечает, что ночью россияне атаковали Доброполье шахедами - на утро спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек. Кроме того, утром враг обстрелял из артиллерии Часов Яр - там погиб 66-летний мужчина.

"В Мирнограде количество жертв ракетного удара возросло до 12 раненых - все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", - написал Филашкин.

Ранее сообщалось об 11 раненых. При этом Филашкин призвал людей эвакуироваться, потому что оставаться в Донецкой области опасно.

Обстрел Мирнограда 10 марта

Российская армия ночью 10 марта обстреляла город Мирноград в Покровском районе Донецкой области, оккупанты усилили авиабомбы. Враг применил ЗРК С-300 и три "планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН".

Речь идет о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб и новые, вероятно, являются барражирующими. Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену классическим старым ФАБам, преобразованным в КАБы.

Они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами.

В результате вражеского обстрела ранения получили 11 человек - 16-летний парень, пять женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет. Повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

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