Россияне используют школы на оккупированной территории, чтобы прятаться от ВСУ.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки, 15 мая, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Кроме того, нанесли еще семь - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Уничтожено 6 ударных БпЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага", - говорится в утренней сводке Генштаба.

В то же время противник в дальнейшем продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях. По данным Генштаба, одну из местных школ города Ясиноватая Донецкой области враг использует для размещения личного состава. Во дворе учебного заведения спрятана военная техника, а подвальные помещения служат как укрытие.

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Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки произошло 37 боевых столкновений.

Несмотря на сопротивление врага за последние двое суток наши военные продвинулись до двух километров на Бахмутском направлении.

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