Помимо наступательных действий в отношении Бахмута, оккупанты пытались безуспешно продвинуться в направлении еще одного населенного пункта.

За сутки украинские защитники сдержали свыше 49 атак врага на основных направлениях фронта: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

В своих неудачных попытках захватить Украину оккупанты сосредоточили наступательные действия на Бахмуте и Марьинке. Подробности рассказал Генштаб ВСУ утром 16 мая.

За минувшие сутки оккупанты почти не проводили наступательных действий в районе Лиманского направления, однако ударили авиацией по поселку Спорное. Также из артиллерии враг ударил по Макеевке и Белогоровке (Луганской области) и Верхнекаменском и Спорном (Донецкой области).

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Продолжаются "горячие" столкновения за город Бахмут. Кроме наступательных действий в отношении города-крепости, оккупанты пытались безуспешно продвинуться в направлении населенного пункта Ивановское. От обстрелов пострадали Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Железное, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

Также Силы обороны отразили многочисленные атаки возле Авдеевки и Марьинки. Первый город россияне "накрыли" из авиации. Также обстрелам из артиллерии подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг бил по Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

Украинская авиация нанесла новые удары по врагу

Напомним, что за минувшие сутки авиация ВСУ мощно атаковала врага, реализовав 9 авиаударов. Нашим пилотам удалось ликвидировать 6 беспилотников врага.

Также эффективно по позициям РФ в Украине отработали артиллеристы с ракетчиками. Поражены 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, 4 артподразделений, 1 ЗРК, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

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