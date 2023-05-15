В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки произошло 37 боевых столкновений.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.

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На Купянском направлении, как отметили в Генштабе, противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В эти сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

В то же время сообщается, что на Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Северное, Петровка, Торецк Донецкой области.

Кроме того, как говорится в сводке, на Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке, обстрелял Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

"На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Свободное Поле Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области и Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области, а также город Херсон", - проинформировали в Генштабе ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, враг потерял более роты личного состава в боях на Таврическом направлении. Силы обороны на этом направлении также уничтожили и повредили 31 единицу вооружения военной техники противника.

В частности, это 2 танка, 2 бронетранспортера, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), командно-штабная машина (УШМ), 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", средства радиоэлектронной борьбы "Поле-21" и "Силок-01", а также зенитный ракетный комплекс "Тор".

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