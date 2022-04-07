Российские оккупанты сегодня осуществили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом сообщило Министерство обороны.
"Сегодня, 7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боев потери врага составили: личного состава – до 90, танков – 4, БМП – 5, АТ – 9, самолетов – 1, БПЛА – 3.
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отразили 7 атак врага.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата врага", - говорится в сообщении.