Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отразили 7 атак врага.

Российские оккупанты сегодня осуществили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщило Министерство обороны.

"Сегодня, 7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боев потери врага составили: личного состава – до 90, танков – 4, БМП – 5, АТ – 9, самолетов – 1, БПЛА – 3.

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отразили 7 атак врага.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата врага", - говорится в сообщении.

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