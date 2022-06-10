Уничтожены, в частности, четыре танка и 11 боевых бронированных машин.

Украинские военнослужащие из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня, 10 июня, 14 атак российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице группировки Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что группировка ОС продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят войскам агрессора потери в живой силе и технике", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что за проходящие сутки военнослужащие группировки ОС уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; три единицы автомобильной техники и один склад с боеприпасами.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - сообщили в группировке ОС.

Как сообщал УНИАН, десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем.