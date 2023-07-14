Мобилизованных граждан России, в частности, шантажируют, поделилась заместитель министра обороны Украины.

В июле в соединениях и воинских частях российских оккупационных войск, находящихся на временно оккупированной территории Украины, начали принуждать мобилизованных военнослужащих к подписанию контрактов о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. С применением метода "кнута" и "пряника" мобилизованных россиян заставляют подписать контракт.

Заместитель министра обороны Украины отмечает, что командиры российских оккупантов, в случае отказа подписания контрактов, прибегают к шантажу подчиненных и прямым угрозам удержания их на передовой без ротации.

Видео дня

Она сообщила, что также придумали для мобилизованных своеобразное поощрение. "В качестве поощрения в отношении мобилизованных, которые согласились, применяется освобождение от исполнения служебных обязанностей на 1-2 суток (так называемые выходные), что является довольно эффективным фактором в условиях отказа командирами предоставления отпусков, в том числе по семейным обстоятельствам", - отметила Маляр.

Она считает, что таким образом военное руководство страны-агрессора пытается создать для Кремля "утешительную" статистику по темпам набора на контрактную военную службу.

Интересные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские власти бросают на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов и больных.

10 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на одном из полигонов в Алтайском крае насчитали более 300 таких "новобранцев", подписавших контракт с вооруженными силами РФ. Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом. При этом отмечалось, что большинство "новобранцев" обратились в медицинские учреждения, чтобы отсрочить отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: