Вскоре СНБО опубликует список выявленных коллаборантов.

Выходцы из определенных политических сил становятся на сторону России на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сюжете "Ночной дозор".

Представители отдельных партий пытаются привлечь как можно больше людей к работе оккупационных администраций.

Так, Александр Сауленко ("Союз левых Сил"), объявивший, что взял на себя временное исполнение обязанностей главы города Бердянск, призвал:

"Обращаюсь к неравнодушным жителям города Бердянск, которым не безразлична судьба родного города. Каждый специалист и чиновник разного уровня может прийти в городскую администрацию ... и присоединиться к новой команде".

А депутат от "Оппозиционного блока" Галина Данильченко, которую оккупанты назначили так называемой исполняющей обязанности городского головы вместо похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова, выступала в поддержку войны против Украины.

"Надеемся, что в первую очередь эти территории будут очищены от нацистов", - говорила она.

Также Данильченко, лишая местных жителей шанса выехать на безопасные территории, призвала их игнорировать попытки власти провести эвакуацию:

"Уважаемые мелитопольцы, призываю вас - не поддавайтесь на провокации украинской стороны относительно так называемой эвакуации города Мелитополь".

Как писал УНИАН, многие представители "Оппозиционной платформы - За життя" в местных советах оказались прихвостнями оккупантов.

В частности, действующий депутат Изюмского городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Анатолий Фомичевский завел в Изюм Харьковской области российских оккупантов.

Городской совет Мариуполя также получил убедительные доказательства преступлений местных коллаборационистов из партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.

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