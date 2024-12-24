Россияне стремятся до Нового года полностью "закрыть" Кураховское выступление.

На Кураховском направлении оккупанты постепенно расширяют зону контроля, и, по мнению аналитика, в первом квартале 2025 года могут начаться первые волны наступления на Покровск. Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, анализируя ситуацию на фронте.

Он пояснил, что на Кураховском направлении оккупанты расширили зону контроля в районе населенного пункта Зеленовка, имеют некоторые продвижения вдоль поселка Сухие Ялы и, соответственно, в самом Курахово.

"Итак, россияне постепенно шаг за шагом, но приближаются к тому, чтобы закрыть не только южный фланг Курахово, а и сам населенный пункт, который является для них основной целью уже достаточно долгое время. Но пока им это не удается", - сказал он.

Видео дня

По словам обозревателя, россияне стремятся до Нового года полностью "закрыть" Кураховский выступ - для них это очень важно, они тогда имели бы возможность проведения наступательных действий на Покровск.

"Хотя, конечно, в районе Покровска им также нужно было бы провести еще и стационарную стабильную линию боестолкновения, которую они так и не могут реализовать... И вот этот угол 90° является главным в вопросе дальнейшего наступления на Покровск. Если его не будет существовать, то и российские оккупанты во время проведения соответствующих наступательных действий на Покровск будут иметь сверхбольшие потери - больше, чем при боевых действиях возле Бахмута, во время наступления на Авдеевку, боевых действиях в районе торецкой агломерации", - констатировал аналитик.

Он добавил, что до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа оккупанты, согласно заданию своего военно-политического руководства, должны были уже начинать городские бои в Покровске и даже оккупировать город. В то же время на сегодня захватчики даже не создали соответствующих условий для начала этих наступательных действий.

"При всем при этом, к сожалению, надо констатировать, что так будет происходить - россияне расширяют зоны контроля... И я не исключаю того, что в первом квартале 2025 года мы действительно с вами увидим их первую волну наступления на Покровск. Но пока что они тормозят, пока что тратят огромный ресурс, имея какие-то ситуативные тактического уровня достижения. Не более", - сказал Коваленко.

Продвижение россиян возле Покровска: последние новости

Напомним, аналитики американского Института изучения войны констатируют, что российские войска постепенно продвигаются возле Покровска, однако пока неизвестно, намерены ли они захватить город или планируют продвигаться к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей в рамках политической и информационной цели Кремля по захвату всей Донецкой области.

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин, возможно, поставил перед военными задачу территориальных завоеваний, а не захвата важных населенных пунктов. Геолокационные данные свидетельствуют: оккупанты находятся в пределах 10 километров от админграницы, и "Путин, возможно, оказывает давление на российское военное командование, чтобы оно продвигалось к границе, а не окружало Покровск", говорят аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: