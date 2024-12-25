Захватить сам Херсон у врага "шансов нет".

Попытки российских оккупантов создать новый плацдарм в Херсонской области станут для них "конвейером смерти".

Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович, отвечая на вопрос о том, что враг хочет захватить плацдарм на правом берегу Днепра на Херсонщине.

Он отметил, что захватчики хотят создать там плацдарм, но результат этих попыток может их не удовлетворить. "Они пытаются переплыть через реку Днепр, создать плацдарм и там закрепиться", - сказал Попович.

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Говоря о том, для чего это нужно россиянам, эксперт отметил, что это может касаться будущих переговорных позиций. В то же время захватить сам Херсон "шансов у них нет".

"И создание плацдарма - это мероприятие под очень большим вопросом. Потому что создать - да, можно. Далее его нужно поддерживать. Перебрасывать еще войска и еще войска. И снова форсировать Днепр, и снова бросать туда эти лодки. И снова это будут удары по этим лодкам. То есть это такой, знаете, конвейер смерти будет", - отметил он.

Что еще известно относительно планов оккупантов на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что российские захватчики стремятся захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить там огневые средства для обстрелов Херсона и подразделений Вооруженных сил Украины, которые находятся в береговой зоне правобережья.

По его словам, именно поэтому на Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по 5-7 штурмов малыми пехотными группами.

Волошин отметил, что в последнее время враг активизировал такие штурмы на острове Казацкий, несколько раз пытался высадиться на острове Большой Потемкин. До этого попытки высадки оккупантов фиксировались на острове Забич и вблизи Антоновских мостов.

Впрочем, по его словам, эти действия нельзя назвать подготовкой к масштабному штурму или форсированию Днепра: такие операции выполняются большими силами, которые в нынешних условиях скрыть очень сложно.

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