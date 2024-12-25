По мнению военного, возможно, это касается не только Украины.

Россия сейчас максимально перестраивает свою армию, учится на своих ошибках и пытается милитаризировать общество вести агрессивные войны. Об этом заявил спикер 3-й ОШБ Александр Бородин в эфире Радио Свобода.

В частности, комментируя возможную заморозку войны, он сказал: "двоякая составляющая, связана она с тем, что мы видим на фронте, и то, что мы видим у россиян".

"Я понимаю, что они умеют хорошо блефовать... Здесь вопрос, готовы ли к этому россияне. Пример от работы нашей бригады - они сейчас максимально строят свою армию, они учатся на своих ошибках, чего не делали в первые периоды войны, они развивают ВПК. То есть, все то, что мы видим на поле боя, говорит о том, что они готовятся и развивают свою армию для длительной войны. Возможно, не только с Украиной, возможно в целом, но у них есть такая ситуация. Они уже отошли от ситуации, когда нужно быстро решить войну как политический бонус себе, скажем так. А это перестройка армии и общества под это", - сказал военный.

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По его словам, даже если россияне подпишут договор о мире, вряд ли это будет соответствовать реальным намерениям.

"Впечатление такое, что они пытаются, не обязательно с Украиной, но в целом милитаризировать общество вести такие агрессивные войны. Это впечатление по тому, как они применяют армию, и что у них изменилось. Я не говорю только об Украине. Возможно, они поставят с нами какую-то точку и будут решать какие-то свои военные задачи с другими странами", - считает Бородин.

Война в Украине и возможность переговоров

Как сообщал УНИАН, The Washington Post написало, что приход к власти в США Дональда Трампа и тяжелая ситуация для ВСУ на фронте подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции в будущих переговорах с Россией. Издание отметило, что Зеленский в последние недели сигнализирует о большей готовности к переговорам с целью окончания войны - "серьезный сдвиг для украинского лидера, который долгое время клялся бороться за каждую пядь земли своей страны".

"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - говорится в статье.

Ранее Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как Москва выведет все свои войска с территории Украины. Однако на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами украинский президент больше сосредоточился на достижении "прочного мира" для Украины. Теперь главным приоритетом является получение приглашения в военный альянс НАТО и других гарантий безопасности, например возможное присутствие западных миротворцев, для предотвращения будущих российских атак.

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