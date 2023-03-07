Буданов помогал спецподразделению штурмовать один из стратегически важных для врага населенных пунктов.

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов принимал личное участие в штурме и освобождении села Русская Лозовая во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области в 2022 году.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказали бойцы спецподразделения "Кракен". По словам военных, в тот день одному из их собратьев удалось успешно обезвредить более 30 мин.

"Там лежал мини-шлагбаум, который растянул враг. Там было 35 мин. И один из наших бойцов осмелился и вручную снял все 35 мин. Хотя все понимали, что это может быть последнее ... Он раскрыл дорогу - и уже утром мы заходили к "Скифу", - поделился один из военных.

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Он отметил, что в этом также участвовал и Буданов: "На эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм ... да. Сейчас об этом можно говорить".

Контрнаступление ВСУ - события в Харьковской области

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине стало для врага настоящей неожиданностью, поскольку РФ ждала от украинских защитников таких действий на южном направлении.

В первые недели защитники освободили крупнейшие города на оккупированной части - Изюм, Купянск и Волчанск, служивших "хабом" для переброски россиян вглубь области.

Из-за стремительного продвижения украинских сил оккупанты бросали свою технику и склады боеприпасов, а коллаборантов, сотрудничавших с врагом, оставили на произвол судьбы.

Стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая, находящийся на автотрассе Харьков-Белгород, был деоккупирован украинскими войсками в апреле 2022 года. Именно с территории этого села захватчики били по Харькову.

По состоянию на октябрь 2022 года ВСУ освободили 93 населенных пункта и взяли под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Сейчас оккупанты усилили усилия по захвату территории на Купянском направлении, однако все атаки успешно отражаются защитниками.

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