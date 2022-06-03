Деньги пойдут на повышенные выплат и закупку оружия.

Кабинет министров дополнительно выделил 34,4 млрд грн Министерству внутренних дел и 510 млн грн - Службе безопасности Украины.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня 34,4 млрд грн выделяем органам системы МВД. Из этих средств 33,6 млрд грн пойдут на повышенные выплат нашим героям, которые сейчас на передовой защищают Украину. Также 275 млн грн выделяем для ГСЧС и наших спасателей", - сказал он.

"Отдельным документом направляем 510 млн грн для СБУ. Основная часть, 300 млн грн пойдет на закупку суперсовременного вооружения и снаряжения", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины Романа Дудина за то, что "не работал на защиту города, а думал только о себе лично". Он добавил, что мотивы руководителя СБУ области будут выяснять правоохранители.

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