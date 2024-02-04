По словам Марка Галеотти, есть опасения, что президент Украины лучший лидер, чем политик, и теперь у него есть потенциальный соперник в лице "железного генерала".

Президент Украины Владимир Зеленский будет "индиктивным", если уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и слабым, если оставит его в должности. Такое мнение в статье для The Sunday Times высказал британский политолог Марк Галеотти.

По его словам, противоречия Зеленского с Залужным подчеркивают неудобное политическое положение, в котором оказался глава государства.

"Актер и комик уже успел превратиться то в политика, то в полководца. Теперь, столкнувшись с более сложными проблемами, чем те, что предстали перед ним во время российского вторжения почти два года назад, он должен снова найти способ адаптироваться", - пишет Галеотти.

Он подчеркивает, что напряжение между Зеленским и Залужным, двумя самыми популярными людьми в Украине, растет длительное время. При этом Залужный считал неоправданным политическое вмешательство в военные решения и назначения. Зато в Офисе президента были обеспокоены популярностью "железного генерала".

"Хотя он не проявлял никаких признаков политических амбиций, генерал - единственная фигура, которая может конкурировать с президентом в общественной поддержке. ... Генерал старается избегать внимания, но он имеет репутацию жесткого и честного командира. В частности, он рассматривается как разрыв с генералами советских времен, которые вообще не смогли реформировать украинскую армию к войне", - отмечает эксперт.

По его мнению, Зеленский оттолкнул от себя "электорат цвета хаки", который считает военных лучшим в украинском обществе, и поднял Залужного как потенциальную политическую силу.

"По крайней мере те, кто хочет подорвать Зеленского, используют этот случай, чтобы представить его не только завистливым, но и слабым, ищущим козла отпущения за отсутствие прогресса в прошлогоднем контрнаступлении. ... Что касается Зеленского, то он успешно перекроил себя в 2022 году и мог бы это сделать снова. ... Возможно, актер еще напишет новый сценарий.",- резюмирует Галеотти.

Конфликт Зеленского с Залужным - последние новости

29 января в сети разогнали новость об "увольнении" Залужного с должности. Так, журналист Роман Цымбалюк отметил, что в стране якобы появился новый главнокомандующий - мол, Зеленский назначил вместо Залужного начальника ГРУ Минобороны Кирилла Буданова.

В свою очередь в оборонном ведомстве эту информацию почти сразу опровергли, отметив, что "это не правда".

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