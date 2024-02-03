Президент добавил, что Киев работает с партнерами над антироссийскими санкциями и конфискацией российских активов за рубежом.

Президент Владимир Зеленский отметил важность сохранения консолидации западных партнеров и предоставления Украине возможностей наносить поражения РФ.

Об этом он сказал в вечернем обращении. "Война начата Россией на украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство и независимость. И поэтому важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражения России. Другого Москва не понимает", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что идет работа с командами европейских партнеров по вооружению Украины, новых оборонных пакетов и решений по безопасности.

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"Продолжаем работать с партнерами и по новым санкциям против РФ, и по блокированию российских схем обхода санкций. И максимально активно в отношении конфискации российских активов, которые есть в разных юрисдикциях. Я благодарен всем, кто помогает нам в работе по конфискации российских активов", – отметил президент.

Замороженные активы РФ

22 января руководители МИДов стран ЕС согласились на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов.

Но по данным западных СМИ, ЕС вряд ли конфискует заморожены активы российского Центрального банка, потому что опасается финансовых и юридических рисков. При этом западные лидеры поддерживают идею финансирования Украины во время войны путем конфискации и обналичивания российских активов.

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