Оккупанты сознательно используют Чернобыльскую зону для транспортировки и накопления боеприпасов, отметили в Генштабе украинской армии.

Деятельность российских оккупационных сил в Чернобыльской зоне может привести к радиационному заражению сотен миллионов европейцев.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 в социальной сети Facebook.

"Российская Федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где живут сотни миллионов европейцев", - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что, как и в большинстве других случаев, РФ и ее агенты влияния распространяют дезинформацию.

"Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории Зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов является высоким и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что является общеизвестным", - заявили в Генштабе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, и оккупанты взяли под контроль все объекты ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения.

Позже - 9 марта - в результате действий противника ЧАЭС полностью была обесточена.

Украина в тот же день сообщила в Международное агентство по атомной энергии о том, что АЭС отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение.

Через несколько дней ЧАЭС смогли обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, которые обеспечивают аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

Потом электроснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено, но на следующий же день противник еще раз повредил линии электроснабжения. Вскоре повреждения удалось починить, и электроснабжение ЧАЭС возобновилось.

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