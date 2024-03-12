В Институте подчеркнули, что рост производства российского ОПК не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) столкнется с нехваткой рабочей силы, сокращением запасов, в том числе и из-за санкций. Из-за этого его способности станут неустойчивыми в средне- и долгосрочной перспективах.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что российское военное командование намерено создать "стратегический резерв" для наступательных операций весной-летом, но не планирует оснащать их необходимым количеством вооружения и техники из-за возникших производственных ограничений оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По некоторым данным, командование россиян вооружит до конца года лишь 27-ю мотострелковую дивизию, которую в настоящее время формируют на базе существующей 21-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. Она будет вооружена на 87% и российское военное командование так же вооружит и другие новые соединения и части.

Видео дня

Кроме того, как говорится в отчете, несколько западных и украинских чиновников и аналитиков отметили, что цифры производства танков, о которых сообщает РФ, в основном отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.

Аналитики подчеркнули, что российский ОПК может справляться с нынешним темпом оккупационных операций в Украине, но не сможет полностью обеспечить потенциальную наступательную операцию оперативного или стратегического уровня с использованием ключевого резерва живой силы.

Данные о том, что российские военные создают новые недооснащенные части и соединения, совпадают с оценкой ISW, что Россия предпочитает количество живой силы и техники качеству войск.

По оценкам ISW, использование российским военным командованием текущих изменений для введения вновь созданных и недоукомплектованных формирований в боевые действия в Украине, вероятно, ограничит эффективность этих подразделений на поле боя, но этого будет достаточно для поддержания текущего темпа операций.

При этом в Институте подчеркнули, что рост производства российского ОПК не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективах, поскольку страна и в дальнейшем будет страдать от нехватки рабочей силы, сокращения запасов вооружения и техники и неспособности полностью компенсировать военные товары и товары двойного назначения, которые она больше не может покупать из-за санкций.

Война в Украине: новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам удалось остановить российское наступление на Донбассе. При этом он отметил, что возможен вариант получения Москвой новой партии боеприпасов, тогда как Украине не поставят помощь, на которую она рассчитывает.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если США не предоставят Украине военную помощь, то она может понести серьезные территориальные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: