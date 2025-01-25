По словам эксперта, враг пытается уничтожить всю нашу инфраструктуру непосредственно в пределах боевых столкновений.

Российские оккупанты своими действиями подражают методам гитлеровской Германии во времена Второй мировой войны. Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Вадим Задунайский в эфире "Киев24".

"Противник сейчас не только убивает наших защитников, уничтожает гражданское население, он просто уничтожает всю нашу инфраструктуру непосредственно в пределах боевых столкновений. Это очень показательное сравнение, 28 тысяч сел, которые уничтожила гитлеровская Германия и сейчас мы увидим тысячи сел, которые уже сейчас уничтожены российской армией в боевых операциях против Украины", - отметил историк.

Также Задунайский вспомнил об украинских детях, которых незаконно вывезла Россия во время полномасштабного вторжения:

Видео дня

"Мы вспомним о вывезенных детях, когда омбудсмены РФ пытаются избежать ответственности и на международном уровне ведут речь о том, что они это делали из гуманитарной миссии. Зато уже происходят судебные расследования по привлечению тех государственных деятелей РФ, где фигурирует и Владимир Путин, которые несут ответственность за своеобразное похищение детей с тех территорий, которые захвачены противником. И с нашей стороны, эта вся информация, эти представления есть в открытом доступе. То есть противник по сути наследует те методы гитлеровской Германии, которые сводились к вывозу детей, использованию оккупированных территорий для своих экономических интересов и других действий".

Военные преступления РФ против Украины - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты в очередной раз расстреляли группу украинских военнопленных. По информации Офиса генпрокурора, захватчики убили украинских бойцов в Донецкой области.

"Направляю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован! Отсутствие ответственности превратило преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза...", - отреагировал на такой факт украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Также полиция идентифицировала 12 российских военных преступников, которые расстреляли 16 человек во время оккупации Бучи, что на Киевщине. Среди погибших - женщина с красным маникюром, мужчина на велосипеде и волонтер в микроавтобусе, фото которых после деоккупации города облетели все мировые СМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: