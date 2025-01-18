Росияне наваливают деревянные настилы на БТР и скатывают их в реку, используя как мосты.

Россия использует давно забытую технологию Второй мировой войны, чтобы пересекать реки в Курской области.

Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, во время Второй мировой войны некоторые армии, в частности британская, прикрепляли металлические пролеты к верхней части шасси танков и использовали полученные "смешные мосты" быстрой переправы через бреши, останавливающие транспортные средства на поле боя.

"Восемьдесят лет спустя в Курской области на западе России российские воздушно-десантные войска развертывают модифицированные десантные машины БТР-Д таким же образом: наваливая то, что выглядит как деревянные полы, на 13-тонные гусеничные машины и скатывая их в реки. Погружаясь в грязевые русла рек, импровизированные поверхности машин выполняют функцию мостов", - пишет аналитик.

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Как отмечает Акс, БТР-Д наиболее активны на западном краю Курского выступа. Российским войскам, для того, чтобы атаковать украинские силы в деревне Дарьино и вокруг нее, сначала нужно пересечь реку Снагость. Однако украинцы обстреливают гражданские мосты и любые обычные или понтонные пролеты, которые строят российские инженеры, а также нацеливаются на специально построенные русскими мостовые транспортеры.

Хотя БТР-Д так же уязвимы для украинских мин, ракет, артиллерии и беспилотников, как и любая боевая машина, однако они быстрые и способны развивать скорость на дороге около 40 миль в час. Это деалет их менее уязвимыми, чем постоянные мосты или медленные инженерные машины, пишет аналитик.

"С ноября украинцы подбили по крайней мере два БТР-Д. Однако самодельные машины не раз помогали российским войскам переправляться через реку Снагость и начинать борьбу за территорию вокруг Дарьино", - отмечает он.

Курская операция - новости

Недавно в Курской области РФ украинские военные взяли в плен почти 27 российских оккупантов. Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей.

В общем Россия уже потеряла треть своих войск в Курской области благодаря эффективной работе украинских беспилотников.

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