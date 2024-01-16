Он отметил, что в настоящее время у российских оккупантов нет на это сил и средств.

Российские оккупанты не решатся на повторную кампанию по захвату или окружению Харькова.

Такое мнение высказал офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе Бен Ходжес в интервью изданию Sestry. "Не вижу доказательств этому. Когда смотришь на то, что они делают сейчас - растрачивают человеческие жизни, потому что им наплевать на собственные потери - это бесконечные лобовые атаки, плохо подготовленные и организованные, которые пытаются сломать украинских защитников. И им это не удается", - констатировал Ходжес.

Он добавил, что проблема в том, что россияне продолжат бросать в мясорубку призывников, которым не повезло. "Но я не вижу, чтобы у них была такая возможность. По крайней мере сейчас",-отметил военный и добавил, что между этим не может сказать, что они не попытаются это сделать, поскольку Кремль ищет какую-либо победу.

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Он пояснил, что пока не видит, чтобы у окуантов были большие бронетанковые силы, которые можно было бы использовать для окружения или захвата Харькова. "Но если у них есть силы для этого, они хорошо поработали, чтобы скрыть их, потому что я не вижу их сейчас. Но у меня нет доступа к секретной разведке, например к тому, что видят спутники. Но я бы доверял генералу Залужному, украинскому Генштабу, у них есть возможность узнать, существует ли значительная угроза для Харькова", - рассказал Ходжес.

Вероятное наступление на Харьков

9 января начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что для нового наступления на Харьков российским захватническим войскам надо осуществить большое количество подготовительных мероприятий, пока военные не фиксируют такой подготовки.

А перед этим газета The Telegraph, ссылаясь на источник, связанный с украинской армией, сообщила о подготовке к наступлению РФ на Харьков. Журналисты сообщили, что Украина расценивает постоянные обстрелы Харькова из различного вооружения как подготовку к крупномасштабному наступлению. По их данным, оккупанты могут начать наступление 15 января.

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