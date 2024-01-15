Свитан отметил, что обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области ведутся россиянами почти 2 года.

Российские оккупанты усилили обстрелы Харькова, поскольку хотят вызвать обстрел Белгорода в ответ. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

"Россиянам нужно сделать из Белгорода так называемого распятого мальчика. В свое время они взрывали дома своих же граждан, чтобы повесить это на чеченцев, привести Путина к власти и развязать Вторую чеченскую войну. Тогда один из эпизодов, связанных с этой историей, назвали "рязанский сахар", а происходящее сейчас – "белгородский сахар", – объяснил он в интервью изданию "Главред".

Эксперт отметил, что обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области ведутся россиянами почти 2 года. В последние несколько недель украинские военные наносят ответные удары, чтобы уничтожать пусковые установки противника.

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"Второй год россияне обстреливают Харьков, в основном, из зенитных ракетных комплексов С-300. Такие ЗРК применяются в баллистическом режиме: они выводят из строя инфраструктуру города и убивают наших граждан, харьковчан. Уничтожить ракету С-300 в воздухе практически невозможно. Подлетное время составляет 40 секунд, скорость – более 3 Махов. Перехватить ее очень сложно – можно лишь уничтожать именно пусковые установки. Чтобы выбить установки С-300, нужно бить по месту их расположения – они находятся за Белгородом в районе аэродрома. Иначе мы действовать не можем, потому что погибло слишком много харьковчан", – добавил военный эксперт.

По словам Свитана, бить по российской территории для уничтожения вражеских ЗРК надо было с самого начала обстрелов Харькова, однако для этого не было достаточно сил и средств.

"Российские средства огневого поражения способны наносить удары на дальности до 100 километров, а нам на таком расстоянии бить практически нечем. Мы можем доставать их объекты в РФ только, например, "Ольхой" или беспилотниками. Натовское вооружение нам запрещают применять по российской территории. Поэтому мы здесь связаны по рукам и ногам: можем бить по России лишь тем оружием, которое производим сами. В целом, я думаю, что в ближайшее время будут серьезные ответные атаки по пусковым установкам на территории России. Цель – уничтожить их и обезопасить харьковчан от ударов", – резюмировал он.

Удары РФ по Харькову

11 января российские оккупационные войска ударили по центру Харькова. Враг ударил по гражданскому объекту, пострадали люди. Били с территории Белгородской области РФ.

Впоследствии стало известно, что "прилетело" по отелю. Его в основном использовали представители СМИ. Среди раненых двое работников турецкого медиа: граждане Турции и Грузии.

В результате ракетного удара 11 января пострадали 13 человек. В полиции считают, что целью врага были именно иностранные журналисты, освещающие войну.

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