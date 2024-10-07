Оккупационные власти молчат.

В ночь на понедельник, 7 октября, в оккупированном Российской Федерацией Крыму прозвучала серия взрывов.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе военного аэродром "Саки" слышали семь мощных взрывов. Также слышна стрельба - вероятно, работает российская противовоздушная оборона.

По данным паблика, отголоски этих взрывов слышны и в Симферопольском районе. А ранее сообщалось, что с военного аэродрома "Бельбек" взлетели российские истребители.

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Атаки на аэродром "Саки"

Как известно, авиабаза находится вблизи населенного пункта Новофедоровка. 9 августа 2022 года там прогремела серия взрывов, в результате которых оккупанты могли потерять самолеты.

Уже в сентябре 2023 года аэродром оказался под комбинированной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет "Нептун".

В начале января этого года сообщалось об украинском ударе по российским радиолокационным позициям на авиабазе "Саки" и складу техники вблизи Гришино.

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