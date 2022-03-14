Журналист отметил, что Кремль панически ищет дополнительный план по оккупации Украины, ведь блицкриг провалился.

Россия провалила план по оккупации Украины. Сейчас в Кремле паника, ведь "плана B" нет. Элиты открыто заявляют, что курс России сумасшедший, войну надо заканчивать, а в спецслужбах начались репрессии.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью YouTube-каналу "Навальный Live".

Грозев подчеркнул, что его предыдущие прогнозы относительно войны оправдались. Россия провалила "план А", который предусматривал военные действия максимум на 10 дней, а нового плана нет. Об этом свидетельствуют отсутствие второго эшелона войск, которые смогли бы восполнить потери и продлить войну теми же темпами, а также отсутствие поставки еды, воды и топлива для тех военных, которые сейчас находятся на территории Украины.

Русские рады отступить, но им мешают так называемые заградительные подразделения кадыровцев, которым приказали стрелять в дезертиров, а с другой – украинские войска, которые готовы к атаке в тылу.

"Быстрого выхода не будет, поэтому важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что "план А" провалился. Есть режим ожидания. Изменения ежедневные, которые не указывают на новую стратегию", – говорит журналист.

Источники в Кремле подтвердили Грозеву арест руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседина, отвечавшего за внешнюю разведку – в частности в Украине. В ФСБ также начались репрессии.

"Я не вижу ситуацию в Кремле, которая свидетельствует о том, что через неделю-две продолжится война. Будет сдвиг, вопрос - какой", - считает Грозев.

По его прогнозу, у Путина есть два варианта:

договориться с Зеленским на условиях гораздо более компромиссных, чем были заявлены изначально;

решиться нанести удар по гражданскому населению неконвенционным оружием, чтобы принудить Киев к компромиссу и показать своей стране результат.

Грозев склоняется к первому варианту, аргументируя это некоторыми сигналами от Эрдогана и Зеленского.

"Я считал, что это невероятно, но последние сигналы от Эрдогана и Зеленского о том, что вдруг появились возможности о договоренности, указывают на то, что вероятнее всего Путин понимает тупик ситуации", – заявил Христо Грозев.

Журналист отмечает, если ситуация в Кремле именно такая, то в интересах Путина завершить войну как можно быстрее. Он прогнозирует ощутимое движение к разрешению конфликта в ближайшие два-три дня.

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