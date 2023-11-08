Также стало известно, сколько ракетоносителей находится в Черном море.

На южном направлении российская армия потеряла важный наблюдательный пункт "Муром", танк и много другого оружия, но вывел в Черное море ракетоносители.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидированы 29 оккупантов. Уничтожен вражеский танк, реактивная система залпового огня "Град", пять пушек, самоходная артиллерийская установка "Акация", две станции радиоэлектронной борьбы - "Поле-21" и "Леер-2". "Порезаны" на металл десять единиц автобронетехники оккупантов, два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", и "Орлан-30", пусковую установку БпЛА ZALA, два FPV-дрона и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который украинцы называют "глазом Мордора". Также уничтожен полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт.

В то же время отмечается, что в Черном море сейчас находится 8 вражеских кораблей. Среди них - три надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых - до 24 ракет типа "Калибр". Еще один корабль - в Азовском море.

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По данным пресс-службы, в течение суток противник нанес три удара – ракеты воздушного базирования были направлены по территории Одесской, Херсонской и Днепропетровской областей. Произошло попадание по открытым территориям, за пределами населенных пунктов. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

"Пытаясь истощить системы противовоздушной обороны враг дежурил в активностях тактической авиации пуски ракет и КАБов. Даже в условиях неблагоприятной для авиации погоды по Херсонской области за сутки ударили 8 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

Оккупанты также совершили 9 ударов FPV-дронами и сбросили с БпЛА других модификаций 11 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Из-за этого в городе Берислав ранен гражданский человек.

Кроме того, за минувшие сутки враг совершил около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 530 снарядов, в том числе 11 обстрелов населенных пунктов. По Херсону враг бил три раза, также обстреляны Антоновка, Станислав, Берислав, Никольское, Благовещенское, Садовое.

В результате обстрелов повреждены шесть частных домов, четыре хозяйственных здания, линия электропередачи и автомобиль. В Бериславском районе во время полевых работ фермер наехал на вражескую мину. От тяжелых ранений мужчина погиб.

Ситуация в Черном море

Вчера в Черном море после длительного перерыва был зафиксирован вражеский ракетоноситель. В частности, на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель-малый ракетный корабль проекта " Буян-М "может быть снаряжен 8 ракетами типа"Калибр". Уровень ракетной угрозы был оценен как очень высокий.

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