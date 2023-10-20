Эксперт напомнил, для чего создавались эти самолеты.

Мощные радары на российских истребителях МиГ-31, которые кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил поднять над Черным морем, не составят для Украины серьезные проблемы, уверен военный эксперт Олег Жданов.

"Действительно, у МиГ-31 хороший радар, видит он довольно далеко. Но этот радар предназначен для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Именно для этого создавался МиГ-31", - заявил он.

По словам эксперта, МиГ-31 работают в комплексе: "По одиночке, как правило, они не работают, потому что эффективность очень маленькая. Четыре МиГа перекрывают где-то 1000 км фронта. Они могут осматривать своими радарами эту территорию на предмет появления МБР в воздушном пространстве, и тогда идут на перехват… Радар МиГ-31 смотрит в небо. Вряд ли они составят нам какие-то большие проблемы".

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А вот угрозой для Украины Жданов назвал то, что в свое время россияне решили подцепить на МиГ-31 "Кинжалы":

"Именно наличие на борту этого самолета ракеты и возможность пуска практически по всей территории Украины - вот в чем будет проблема".

МиГ-31К будут патрулировать Черное море - что заявил Путин

Напомним, 18 октября Путин заявил, что РФ начнет патрулировать воздушное пространство над Черным морем истребителями с ракетами "Кинжал".

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что новые угрозы Путина, связанные с носителями ракет "Кинжал" МиГ-31К над Черным морем, кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

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