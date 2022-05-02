Информация о личном присутствии начальника Генштаба России в районе Изюма, города в Харьковские области, возле которого ВСУ сейчас героически сдерживает врага, подтверждена.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов действительно был в районе Изюма, но подтверждений о его ранении нет.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Подтверждений, что он (Герасимов - УНИАН) был ранен, у нас нет. Более того, у нас есть уже определенные подтверждения, что он не был ранен", - сказал советник министра внутренних дел Украины.

Он также отметил, что информация о личное присутствие начальника Генштаба России в районе Изюма, города в Харьковские области, у которого ВСУ сейчас героически сдерживает врага, подтверждена.

"У нас есть подтверждение, что он (Герасимов - УНИАН) действительно был в районе Изюма", - сказал Андрусив.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 мая, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Twitter написал, что получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2-й армии РФ, где находилась ставка начальника Генштаба РФ Герасимова, который приехал руководить наступлением на Славянск.

По словам Геращенко, подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава.

Также сегодня, 1 мая, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в РФ, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов получил в Украине осколочное ранение правой голени.

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