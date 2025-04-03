Пик могущества российской армии прошел, отметил ветеран.

Вполне возможно, что 2025 год станет переломным на фронте в пользу ВСУ, если украинский тыл будет помогать военным. Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Я бы рискнул сказать, что 2025 год точно будет переломным. И с очень высокой вероятностью сказал бы, что это будет переломный год в нашу пользу. Но это не 100% исключительно по одной причине - до конца не уверен в нас с вами, в украинском тылу", - заявил он.

Ветеран добавил, что украинский тыл - единственное, что может не сработать. По его мнению, если же тыл в 2025 году будет вести себя так, как хотя бы наполовину вел себя в 2022-м, и не тратил деньги на второстепенные вещи, победа значительно бы приблизилась.

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"Если украинский тыл наладит нормальную мобилизацию, наконец начнет тратить деньги в первую очередь на нашу оборонную промышленность... то этот год должен стать переломным в военном смысле. Потому что мы и так к этому перелому уже достаточно близки. И наша армия для этого перелома действительно делает все возможное и делает успешно", - подчеркнул эксперт.

По мнению Дикого, пик мощи российской армии прошел, и не зря в прошлом году все ожидали мощное наступление врага, которое реально состоялось. Вместе с тем, как отметил ветеран, ВСУ его выдержали, даже несмотря на остановку помощи США из-за действий республиканцев.

"Пик мощи россиян был где-то летом-осенью, до зимы прошлого года. Вот тогда было самое страшное для нас отношение и по людям, и по боеприпасам. Оно было самым тяжелым для нас. С тех пор уже многое поменялось. В частности, доехало оружие, неплохо "раскачалась" наша оборона. Хотя на самом деле мы ее до сих пор недофинансируем, и она может значительно больше", - заявил эксперт.

Он уточнил, что украинский оборонный комплекс может многое компенсировать, за исключением определенных технологических позиций (например, ракет для систем Patriot). Также, по словам Дикого, в Украине началась корпусная реформа, которая прямо сейчас дает свои результаты, хотя еще продолжается. По его мнению, благодаря этой реформе удалось удержать Покровск. Кроме того, как напомнил Дикий, ВСУ зашли в Торецк, а еще год назад это невозможно было себе представить.

"То есть, перелом на фронте медленно происходит", - констатировал ветеран.

Новое наступление России: мнение генерала

Как писал УНИАН, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что у россиян не хватит сил вести наступление по всей линии фронта, но определенное "прощупывание" они все же начнут примерно в середине апреля.

По словам генерала, оккупанты активно перебрасывают дополнительные подразделения на определенные участки, где создают огневое преимущество. Враг ищет слабые места в обороне ВСУ и пытается продвигаться.

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