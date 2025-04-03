Похоже, Украина решила некоторые проблемы нехватки войск, в том числе за счет расширения круга подходящих новобранцев. Об этом заявил генерал армии США, глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает Reuters.
Он также подчеркнул, что любое прекращение военной помощи и передачи разведданных США Украине будет крайне вредно для ее военных действий, несмотря на попытки Киева диверсифицировать поставки оружия.
Напомним, ранее УНИАН писал, что 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Спустя 1,5 месяца стало известно, что данная программа распространилась еще на 10 боевых бригад.
"К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще 10", - сообщили в Генштабе ВСУ.
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