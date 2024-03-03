Российские потери убитыми и ранеными в феврале составляли 983 человека в сутки.

Среднесуточные потери России в феврале достигли самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что российские потери убитыми и ранеными в феврале составляли 983 человека в сутки, а всего на сегодня Россия, вероятно, потеряла более 355 тысяч убитых и раненых во время войны в Украине.

"Увеличение среднесуточных потерь почти наверняка отражает готовность России к массовым боевым действиям и войне на истощение. Несмотря на то, что это обходится России дорогой ценой с позиции человеческих жизней, такой подход усилил давление на позиции Украины на линии фронта", - говорится в сообщении разведки.

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Потери России в Украине

По данным Генштаба, общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня составляют около 416 800 человек, из них 1160 ликвидированы за минувшие сутки.

При этом, по сообщению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Павлюка, в феврале 2024 года потери противника составили около 28 тыс. 450 человек личного состава.

Также в феврале уничтожено 288 вражеских танков, 809 боевых бронированных машин, 878 артиллерийских систем, 24 РСЗО, 28 установок ПВО, два корабля, 939 единиц автотехники, 149 единиц спецтехники.

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