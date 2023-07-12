В Кремле увидели в гарантиях безопасности Киеву "посягательство на безопасность РФ".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил целый ряд угроз после того, как стало известно, что страны "Большой семерки" (G7) подготовили для Украины "исторические" гарантии безопасности.

По словам спикера Путина, если украинскому государству будут предоставлены гарантии в сфере безопасности со стороны государств G7, то это якобы станет "посягательством на безопасность РФ".

"…Это невозможно и это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в короткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями… Принимая подобные решения, эти страны фактически делают Европу гораздо более опасной на долгие и долгие годы…", - разразился угрозами Песков в аудиозаписи, которую в Telegram опубликовили пропагандисты.

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РФ согласно Будапештскому меморандуму, который был подписан в 1994 году, является одним из гарантов безопасности Украины, но это не помешало россиянам в 2014-м оккупировать украинский Крым и помочь боевикам захватить часть Донбасса, а 24 февраля 2022 года совершить полномасштабное вторжение на украинскую территорию.

Украинцам помогли противостоять агрессору ряд стран Запада, в частности, США, Великобритания, которые также гарантировали Киеву безопасность. Стоит отметить, что украинцы в обмен на гарантии безопасности отказались от ядерного оружия.

Напомним, 12 июля стало известно, что партнеры Киева из G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые уже окрестили "историческими", а также шагом к завершению нынешней фазы войны с РФ.

В "Большую семерку" входят такие страны: США, Франция, Канада, Германия, Британия, Италия и Япония.

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