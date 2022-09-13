Россияне врут о массовых репрессиях.

После освобождения оккупированных россиянами территорий Харьковской области в росСМИ принялись разгонять фейки о массовых репрессиях.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире канала FREEDOM.

"Сейчас в российских СМИ активно разгоняют фейки о том, что якобы на освобожденных территориях в Харьковской области проводят массовые репрессии, что там чуть ли не убивают людей, которые сотрудничали с Россией…", – отметил эксперт.

На самом же деле никаких репрессий никто не проводит. Речь идет о цивилизованном и правовом привлечении к ответственности коллаборантов и предателей, отметил политолог:

"Это вопрос защиты Украины от оккупации. Уничтожение коллаборантов происходит во время оккупации, это закон войны. А когда территории освобождены, таких людей задерживают, есть процедура ареста, следствие…".

По его мнению, наказание предателей – одна из основных задач, которые возникают при освобождении территорий.

"Люди, которые получили российские паспорта, по моему мнению, не могут считаться коллаборантами, это моральная ответственность… Коллаборантами являются те, кто активно сотрудничал с оккупационными властями, помогал оккупантам, в частности сдавал патриотов", – добавил Фесенко.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше названных (свыше 300 населенных пунктов).

Вас также могут заинтересовать новости: