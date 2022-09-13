ВСУ успешно отбили атаки противника в районах восьми населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки противника в районах восьми населенных пунктов Донетчины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

Согласно оперативным данным, противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве активных действий украинских войск на отдельных направлениях.

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Российские оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ вдоль линии соприкосновения, пытаются принимать меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку.

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка", - говорится в сводке.

Отмечается, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.

Также подтверждено уничтожение 11 сентября вражеских складов с боеприпасами в районе Херсона.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что Украина контролирует почти половину территорий Донетчины.

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