Зеленский поблагодарил еще одно государство и его народ за непоколебимую поддержку Украины.

Люксембург присоединился к декларации G7 ("Большая семерка") о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и интересах нашей евроатлантической семьи", - отметил он.

Позже Зеленский сообщил, что к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины также присоединилась и Черногория. Об этом наш лидер рассказал после встречи с президентом страны Яковом Милатовичем.

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Предоставление гарантий безопасности для Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, декларацию о поддержке Украины страны G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) приняли 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе.

Этот документ является открытым, поэтому к нему могут присоединиться все желающие страны. После этого с каждым из государств Украина начнет двусторонние переговоры о конкретных гарантиях безопасности и подпишет соответствующие двусторонние соглашения. Такие переговоры уже начались с США и Великобританией.

Сейчас к декларации присоединились уже 27 стран. В частности, это Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Болгария, Греция, Косово, Латвия, Литва, Северная Македония и Эстония.

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