В Британии отмечают, что только поддерживают право Украины на самооборону.

Правитель РФ Владимир Путин предупредил Великобританию и США, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

Как пишет The Times, британский премьер Кир Стармер и президент США Джо Байден проведут в пятницу в Белом доме переговоры относительно разрешения Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow. Ожидается, что в этом вопросе они придут к согласию, поскольку Россия закупила у Ирана более 200 баллистических ракет, что на Западе назвали "значительной эскалацией".

Путин же на российском государственном телевидении в четверг подчеркнул, что этот шаг "существенно изменит саму природу конфликта", заставив Москву ответить.

Видео дня

"Это будет означать, что страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией. Мы примем соответствующие решения на основе угроз, с которыми мы столкнемся", - заявил он.

В то же время Стармер решительно отверг обвинения Путина, напомнив о праве Украины на самооборону.

"Этот конфликт начала Россия. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону, и, очевидно, мы абсолютно полностью поддерживали право Украины на самооборону, предоставляя возможности для обучения. Но мы не хотим никакого конфликта с Россией, это даже не является нашим намерением. Но они начали этот конфликт, и Украина имеет право на самооборону", - пояснил от позицию союзников.

Ожидается, что со значительным изменением тона Стармер и Байден обсудят то, как положить конец вторжению Путина в Украину. В частности, премьер использует двухчасовую встречу в Белом доме, чтобы обсудить, как достичь "долгосрочного решения" войны, а также конфликта в Газе.

Хотя Штаты могут дать зеленый свет для Storm Shadow и их французских эквивалентов Scalp, это может не коснуться американских баллистических ракет ATACMS на фоне обеспокоенности относительно возможной реакции Путина.

По мнению одного из западных чиновников, они считают, что дискуссия в Вашингтоне будет сосредоточена на том, "как мы используем оставшиеся месяцы в администрации Байдена, чтобы поставить Украину в сильную позицию до конца года". В частности, британцы надеются, что разрешение на удары, дадут Зеленскому преимущества в привлечении Путина к столу переговоров. Это и возможность Украины согласиться на мир в обмен на часть территорий, вероятно, будут среди тем обсуждения в Белом доме.

Один украинский военный источник раскритиковал идею этих продолжающихся дискуссий и перспективу того, что Байден позволит использовать в России только определенное оружие большой дальности.

"Я думаю, что эту войну невозможно выиграть или остановить полумерами. Каждый день стоит нам нескольких человеческих жизней и разрушений, и мы всегда умоляем об очевидных вещах, необходимых для нашего выживания. Несправедливо выигрывать время человеческими жизнями", - возмутился собеседник издания.

Война в Украине - разрешение на удары дальнобойным оружием

Есть веские основания полагать, что США и Великобритания готовы в течение нескольких дней снять ограничения на использование Украиной ракет большой дальности по целям на территории России. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow. В BBC описали, какое влияние эти ракеты могут оказать на ход войны.

Ранее в NYT взвесили, стоит ли Украине разрешить удары вглубь России.

Указывалось со ссылкой на мнения экспертов, что американские ракеты ATACMS, в частности, могут быть нацелены на российские наземные системы ПВО, угрожающие украинскому флоту истребителей F-16. Самолеты же в свою очередь могут сыграть решающую роль в борьбе с российскими управляемыми авиабомбами.

Вас также могут заинтересовать новости: